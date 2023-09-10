Явка на участках в Подмосковье на 18 часов составила 54,7%
Явка на избирательных участках в Подмосковье в третий день голосования составила 54,7% по состоянию на шесть часов вечера воскресенья. Об этом сообщили в Мособлизбиркоме.
«По состоянию на 18:00 на территории Московской области явка избирателей составила на избирательных участках – 3 067 221 человек (54,70%)», - говорится в сообщении комиссии.
Отмечается, что явка по дистанционному электронному голосованию составила 88,01%. В таком формате проголосовали 391 888 человек.
«Голосование проходит штатно, серьезных нарушений не зафиксировано», - добавил председатель Мособлизбиркома Илья Березкин.