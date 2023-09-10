Явка на выборах мэра Москвы по итогам второго дня голосования составила 32,76%

Как отмечается в представленных данных, по состоянию на 20.00 второго дня голосования явка составила 32,76%. В Мосгоризбиркоме добавили, что наибольшая активность избирателей зафиксирована на юго-востоке столицы (в районе Некрасовка 51,56%) , меньше всего на участки для голосования люди идут в центре Москвы (в районе Арбат 18,57%).

«Количество избирателей, принявших участие в голосовании, и процент от общего числа внесенных в списки избирателей на 20.00 - 2514319, 32,76%» - говорится в таблице данных по состоянию на 20.00 субботы.

Ранее сообщалось, что действующий губернатор Московской области Андрей Воробьев проголосовал на выборах в Подмосковье. На избирательный участок в Одинцово глава региона пришел с супругой Екатериной и дочерью Ульяной.