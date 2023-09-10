Явка на выборах в Московской области превысила 44%

Явка на выборах в Подмосковье к 10:00 составила 44,19%, сообщили в областной Избирательной комиссии. Это почти 2,5 миллиона проголосовавших.

По данным Мособлизбиркома, через ДЭГ участие в выборах приняли более 369 тысяч человек — 82,88%. В общей сложности в выборах в регионе участвуют более 6,6 миллиона жителей области.

Ранее сообщалось, что российский пловец, заслуженный мастер спорта России, двукратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира Евгений Рылов принял участие в выборах губернатора Московской области в Ленинском округе.