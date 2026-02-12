«Явно гений в отрицательную сторону»: челябинских водителей взбесили «лежачие полицейские», наставленные штабелями

Особое негодование вызвала ситуация на улице 250-летия Челябинска. По словам автомобилистов, пару недель назад там буквально «нагородили» препятствий чуть ли не через каждые 200 метров. Пешеходные переходы на участке есть, но количество «лежачих», мягко говоря, избыточно. Аналогичная картина, судя по предупреждающим знакам, скоро сложится и на улице 40-летия Победы — самих неровностей пока нет, но предупреждающие знаки уже появились. Один из читателей 74.RU в недоумении вопрошает: «Несколько штук на коротком участке! Это кто-то потребовал или какой-то новый ГОСТ появился по типу ограждений по 50 метров у пешеходных переходов?» Еще один «рекордсмен» — улица Агалакова на отрезке от Гагарина до Гранитной. Там ровно один пешеходный переход и шесть жестких искусственных неровностей, поставленных под Новый год. Водитель не скрывает эмоций: «Рано утром или поздно вечером залетаешь, ударяешься со всей дури подвеской. Знаков — ноль. Ни детских садов, ни школ рядом нет, ни собесов, ничего такого. Ну кто это придумал? Явно гений в отрицательную сторону. Необъяснимо вообще. Значимость нулевая. «Лежачих» — полно, пешеходников — один. Ну и вишенка на торте — прямо перед светофором крайний «лежачий полицейский». Под раздачу попала и Университетская Набережная в районе Holiday Inn. Эта четырехполосная магистраль традиционно служила дублером загруженных Братьев Кашириных, позволяя объехать пробки. Сейчас эта опция потеряла смысл: из-за крайне жестких колдобин скорость приходится сбрасывать практически до нуля. Местная жительница Ирина, признавая наличие школы во дворах, недоумевает: «Ладно бы я понимаю, там были плавные «лежачие полицейские», но там очень жесткие колдобины. Школа поблизости действительно есть — во дворах, поэтому я понимаю, что пешеходный переход обоснован. Однако возникает вопрос: куда он ведет? Напротив — лишь строительный забор». В Комитете дорожного хозяйства Челябинска пояснили: никаких новых ГОСТов, регламентирующих частоту установки «лежачих полицейских», не вводилось. Однако меры, по версии чиновников, давно назрели по итогам анализа аварийности. Искусственные неровности монтируются на расстоянии 10–15 метров от нерегулируемых пешеходных переходов, а дистанция между самими ИДН нормативами не регламентируется. В ведомстве подчеркнули: «Безопасность дорожного движения и сохранение жизни и здоровья людей находятся в приоритете по отношению к задержкам времени при движении транспорта». Выбор жестких пластиковых модулей в КДХ объяснили прагматично: их можно монтировать круглогодично, даже зимой, и они максимально эффективно принуждают водителей сбрасывать скорость. Водителей такая позиция, судя по их реакции, не убедила.