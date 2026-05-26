«Язык объявляет официальную забастовку»: ведущий НТВ Федерико Арнальди пожаловался на «доставшее» русское слово

Итальянский ведущий программы «Поедем, поедим!» на канале НТВ Федерико Арнальди в шутливой форме рассказал подписчикам о своих мучениях с русским языком. В видео, опубликованном в соцсетях, он признался, что одно конкретное слово стало для него настоящим камнем преткновения.

По словам телеведущего, сложнее всего ему дается «достопримечательность». Он посетовал, что каждый раз, когда пытается его произнести, язык буквально отказывается слушаться.

«Каждый божий раз, когда я пытаюсь выговорить это невозможное слово, мой язык объявляет официальную забастовку. (...) Это бесконечный набор твердых букв», — поиронизировал Арнальди.

В комментариях к ролику итальянец также в шутку поинтересовался у аудитории, как русские вообще додумались собрать в одном слове такое количество согласных.