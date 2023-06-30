Языковая комиссия Украины передумала переименовывать Запорожье

Украина решила не переименовывать Запорожье. Об этом сообщило РИА Новости .

Языковая комиссия рекомендовала переименовать больше 1,4 тысячи населенных пунктов. Сделать это планировалось из-за несоответствия названий нормам украинского языка, заодно путем переименования должна была пройти «дерусификация» названий. Однако уполномоченный по защите украинского языка выступил против изменения названий нескольких городов и поселений и рекомендовал министру образования пересмотреть принятое ранее решение.

В итоге в июне 2023 года комиссия пересмотрела решение и сократила перечень наименований, подлежащих изменению. В новом списке не оказалось Запорожья и еще ряда населенных пунктов.