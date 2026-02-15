«Языковой барьер». Почти 36% мигрантов провалили экзамен по русскому языку с первой попытки

В Министерстве науки и высшего образования РФ раскрыли статистику сдачи экзаменов для иностранцев за последние месяцы 2025 года. Согласно данным ведомства, значительная часть мигрантов не смогла подтвердить знание языка и законов с первой попытки.

Всего в четвертом квартале 2025 года процедуру комплексного тестирования, необходимого для оформления патента или разрешения на работу, прошли 201 675 человек. Из них успешно справились с испытаниями 87,9% кандидатов. Однако у 35,5% экзаменуемых первая попытка оказалась неудачной, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки.

В ведомстве напомнили, что система аттестации разделена на три категории в зависимости от цели пребывания: для получения разрешения на работу, для оформления разрешения на временное проживание (РВП) и для получения вида на жительство (ВНЖ). Каждое испытание включает три блока. Первый модуль посвящен исключительно русскому языку, второй и третий оценивают знание истории и законодательства РФ.

Для иностранцев, претендующих на РВП, экзамен в третьем квартале оказался самым сложным: его сдали лишь 70,6% из 1223 участников, а 39,5% не прошли порог с первого раза. Тестирование на ВНЖ проходили 11 723 человека, из них 82,3% получили зачет. При этом 29,6% кандидатов не сдали экзамен с первой попытки.

Возможность пройти проверку знаний доступна в 203 пунктах, расположенных во всех регионах России, а также в Таджикистане и Узбекистане. Основными организаторами выступают 88 российских вузов, из которых 82 находятся в ведении Министерства образования.

