Йемен потребовал от Иордании и ее короля пропустить 30 тыс боевиков-хуситов на помощь ХАМАС - СМИ

Соцсети пестрят информацией о якобы стремящихся на помощь движению ХАМАС исламистов со всего Ближнего Востока. Так, в ближневосточных пабликах сообщается о сильном давлении на соседнюю с Израилем Иорданию и ее короля Абдаллу II. В частности хуситы в Йемене добились от Саудовской Аравии разрешения пропустить/не заметить порядка 30 тысяч добровольцев.

Теперь Иорданию якобы настоятельно просят принять боевиков и далее беспрепятственно пропустить к израильскому пограничью. В случае отказа, предупреждают, что летящие по Израилю ракеты могут невзначай упасть на территории королевства. Верховодит всем ливанская «Хезболла».

«"Хезболла" через Катар и Иран угрожает серией терактов и низложением короля Иордании, в случае отказа размещения резервов в 5-8 тысяч бойцов, что объясняется насыщенностью обороны Израиля вдоль границ с Ливаном. При этом Сирия, как и племенные лидеры готовы пропустить резервистов в Иордании без каких либо условий», - приводится в публикациях.

Ранее в СМИ появлялась информация, что талибы* попросили Иран, Иорданию и Ирак пропустить афганских военных через границу в Израиль на помощь ХАМАС.

Напомним, лидер ХАМАС в субботу, 7 октября, заявил, что настало время ударить по израильтянам, чтобы поп.ытаться создать собственное государство. Мухаммед ад-Дейф указал, что военная операция под названием «Наводнение Аль-Акса» уже начата. Число жертв и погибших к настоящей минуте идет на сотни человек с обеих сторон.

* - организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность