Йога, театр и «Белый шум» — чем удивят парки Павловского Посада на этой неделе
Фото: [Администрация Павлово-Посадского г.о.]
В Павловском Посаде стартовала неделя творческих и спортивных мероприятий в городских парках.
Сегодня, 12 ноября, в парке культуры и отдыха пройдет игровая программа «Синичкин день», а затем всех желающих ждет веселая разминка на свежем воздухе. После обеда, с 15:00, на центральной площадке парка откроются творческие посиделки, где можно проявить свои таланты.
Программа продолжится в парке «Дубрава». 13 ноября здесь начнутся занятия в театральных кружках — для детей и взрослых, а 14 ноября гостей ждут на занятиях йогой.
В субботу, 15 ноября, запланировано выступление группы «Белый шум», а 16 ноября завершит неделю творческая мастерская.
Все мероприятия бесплатные и доступны для посетителей любого возраста.