Юбилей движения «Молодая Гвардия Единой России» отметили в Балашихе

«Молодая Гвардия» - это ведущее политическое движение, которое уже двадцать лет существует и объединяет молодежь по всей стране, в том числе и в Балашихе. Вы создали по-настоящему живую организацию, крепкую и дружную. Вы делаете многое не только для своего городского округа, но и для всей Московской области. Ребята участвуют во всех политических и общественных акциях, поддерживают страну в такое трудное время, заботятся и помогают нашим бойцам. Вместе вносят вклад в нашу общую победу», - сказал Вячеслав Фомичев.

Балашихинское отделение «Молодой Гвардии» насчитывает более 100 участников в возрасте от 14 до 35 лет. С 2015 года балашихинское движение возглавляет Алексей Егоров.

Активисты «Молодой Гвардии» Балашихи занимаются патриотическим воспитанием молодежи, помогают участникам и ветеранам Великой Отечественной войны, многодетным семьям, людям с ограниченными возможностями, оказывают поддержку участникам СВО, участвуют в экологических акциях, марафонах и флэшмобах, приуроченных к важным государственным праздникам.