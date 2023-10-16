Юбилей «Волги» ГАЗ-24 отметили в «Горках Ленинских»

В музее-заповеднике «Горки Ленинские», расположенном в Ленинском городском округе, прошла выставка, посвященная 55-летию автомобиля ГАЗ-24 «Волга», который начали выпускать в 1968 году.



На экспозиции были представлены разные модели ретромашин.

Как отметил глава Ленинского городского округа Алексей Спасский, на мероприятия владельцы машин прошлой эпохи встретились в знаковом для советской истории месте. Так, на выставке присутствовал даже один из создателей «Волги» Николай Киреев, который в свои 80 лет продолжает водить автомобиль.

Посетителей экспозиции ждало автодефиле, в котором поучаствовали модели, сохранившие отличное техническое состояние и внешний вид. Несмотря на плохую погоду, гости музея-заповедника смогли посмотреть машины и пообщаться с владельцами раритетов. Выставка порадовала как жителей Ленинского округа, так и гостей муниципалитета.