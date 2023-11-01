Юбилейная церемония чествования и награждения детей-героев прошла в Совете Федерации

Юбилейная десятая церемония чествования и награждения детей-героев, которые проявили мужество в экстремальных ситуациях и спасли человеческие жизни, прошла в рамках Всероссийского гражданско-патриотического проекта «Дети-герои» в Совете Федерации.

Участников поприветствовала председатель Совфеда Валентина Матвиенко. Она отметила, что церемония проходит в преддверии Дня народного единства, и поблагодарила юных героев, а также членов их семей, учителей и наставников.

«Все вы очень разные, но вас объединяют самые главные, самые драгоценные человеческие качества – смелость, неравнодушие, милосердие. Своим примером вы доказали, что подвиг не знает возраста», - сказала Матвиенко.

Матвиенко добавила, что проект «Дети-герои» охватил буквально всю страну. Его участниками стали почти полторы тысячи ребят. Она также выразила благодарность организаторам проекта и соорганизаторам из МЧС России.

Детям и подросткам были вручены памятные медали «За проявленное мужество». Награда учреждена Советом Федерации.