Юбилейную десятирублевку с первым космонавтом выставили на продажу

В Новосибирске на онлайн-площадке объявлений выставили на продажу памятную монету с изображением первого космонавта Юрий Гагарин. За экземпляр просят 5 тысяч рублей, несмотря на его номинальную стоимость в 10 рублей. Об этом узнали в издании Московский Комсомол ец.

На платформе появилось объявление о продаже юбилейной монеты, выпущенной в 2001 году. Продавец предлагает десятирублевую монету с портретом Гагарина и гравировкой, имитирующей его подпись.

Согласно описанию, состояние предмета оценивается как бывшее в употреблении. При этом стоимость значительно превышает номинал — за монету просят 5 тысяч рублей. Объявление было опубликовано в начале апреля и уже привлекло внимание пользователей, собрав несколько десятков просмотров.

Журналисты попытались связаться с автором публикации для уточнения деталей, однако ответа на момент выхода материала не получили.

Отмечается, что сам Гагарин не имел тесной связи с Новосибирском. По имеющимся данным, он бывал в городе лишь проездом, останавливаясь в аэропорту во время перелетов.

