Унция чистого золота с профилем индейца: зачем сибиряк выставил на продажу редкую монету «Бизон Баффало» за 450 тысяч

На одном из популярных сайтов бесплатных объявлений в Новосибирске 11 апреля появился лот, способный заинтересовать коллекционеров и инвесторов. Анонимный продавец выставил на продажу золотую монету «Бизон Баффало» (Buffalo), оценив ее в 450 тысяч рублей. Владелец также рассматривает возможность обмена на российские инвестиционные монеты «Сеятель» и «Георгий Победоносец» в идеальном состоянии с соответствующей доплатой.

Речь идет о монете, отчеканенной в Соединенных Штатах Америки в 2009 году из золота высочайшей 999,9 пробы. При весе в одну тройскую унцию (31,1 грамма) ее номинал составляет 50 долларов. Эксперты отмечают, что это была первая в истории США инвестиционная золотая монета, выполненная из драгоценного металла столь высокой чистоты. На аверсе изображен профиль коренного американца, на реверсе — мощная фигура бизона, благодаря которой монета и получила свое неофициальное прозвище. Заявленный в объявлении грейд PF70 указывает на безупречное состояние экземпляра, не имеющего ни малейших видимых дефектов или следов обращения.