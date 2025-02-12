Юбилейную медаль к 80-летию Победы вручили ветерану в м.о. Шатура
Фото: [Пресс-служба администрации м. о. Шатура]
Глава муниципального округа Шатура Николай Прилуцкий вручил медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне» ветерану Василию Ивановичу Болдырихину.
«Рад был застать ветерана в добром здравии и бодром расположении духа. Договорились увидеться в дни празднования юбилея Победы», — отметил Николай Прилуцкий.
В настоящее время ветеран проживает в Рошале. В годы войны он находился в деревне под Воронежем, где родился и проживал вместе с семьей. Войну он встретил 15-летним мальчишкой. Тогда глава семьи отправился на фронт, чтобы защищать Родину от фашистских захватчиков. В семье было четверо детей. Они остались дома под присмотром мамы и бабушки.
Фото: [Пресс-служба администрации м. о. Шатура]
В 1942 году фашисты подошли близко к границе деревни. Василий встал на защиту. Он рыл окопы. Непосредственно на фронте оказался в 1943 году, будучи 17-летним юношей. Василий Иванович встретил великую и долгожданную победу в составе войск МВД. В составе этих же войск прошел все испытания во время защиты Отечества.
Фото: [Пресс-служба администрации м. о. Шатура]
«Юбилейная медаль к 80-летию Победы — это не только символ признания боевых и трудовых заслуг во фронтовые годы, но и знак нашей благодарности за работу в послевоенные годы, за восстановление страны из руин, за воспитание детей, за пример, который подают нам ветераны Великой Отечественной», — прокомментировал глава округа Николай Прилуцкий.
Памятные медали, приуроченные юбилейной дате победы, вручат 200 ветеранам из муниципального округа Шатура.