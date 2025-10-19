Юбилейный фестиваль русской набойки прошел в Павлово-Посадском округе

В Музее истории русского платка и шали состоялся седьмой фестиваль «День русской набойки.

Ремесло как искусство», объединивший мастеров традиционного промысла со всей России и Эстонии.

На мероприятии собрались специалисты по набивному текстилю из разных городов, что подчеркнуло жизнеспособность и современную актуальность древнего ремесла.

Фото: [ Пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о. ]

В программе фестиваля были интерактивные мастер-классы, где посетители могли научиться кубовой и верховой набойке и создавать собственные платки и салфетки с неповторимыми узорами. Завершением стали яркое дефиле и «Шоу платков», демонстрирующие влияние традиционных мотивов на современный дизайн.

Фото: [ Пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о. ]

Павловский Посад заслуженно считается одним из ключевых центров набивного текстиля в России. Местные традиции изготовления платков и шалей передаются из поколения в поколение, являясь важной частью культурного наследия региона.

Организаторы поблагодарили всех участников, мастеров и творческие коллективы за их вклад в сохранение и развитие народных художественных промыслов.