«Юбилейный» гастрономический фестиваль пройдет на сыроварне в Московской области

В эти выходные на Истринской сыроварне Олега Сироты в деревне Дубровское пройдет 15-й «Юбилейный» гастрономический мини-фестиваль, на котором свою продукцию представят фермеры и ремесленники. Об этом сообщили в областном Минсельхозпроде.

Посетителей ждут мясные деликатесы по аутентичным рецептам, сыровяленые колбасы, ремесленные итальянские и кавказские сыры, рыба, сыродавленные растительные масла, кондитерские изделия, приправы и другая продукция. Кроме того, ремесленники представят игрушки из плюшевой пряжи, ножи, мыло ручной работы и другие авторские изделия.

Гости также смогут принять участие в мастер-классах, посетить экскурсии, покататься на лошадях. Для детей проведут бесплатные уроки программирования.