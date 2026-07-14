Юбилейный ритм: в российском регионе пересадили сотое донорское сердце

В Кемеровской области кардиохирурги достигли значимого рубежа — выполнена сотая пересадка сердца. Пациентом стал 61-летний житель Новокузнецка, а операция, продлившаяся шесть часов, прошла на базе НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний, сообщает VSE42.Ru .

Юбилейная операция собрала мультидисциплинарную команду: хирургов, анестезиологов, кардиологов и операционных медсестер. Слаженная работа специалистов позволила провести вмешательство без осложнений, и на данный момент состояние пациента оценивается как удовлетворительное — он проходит послеоперационную реабилитацию.

История трансплантологии в регионе началась 31 января 2013 года. Первую пересадку донорского сердца выполнили под руководством академика РАН Леонида Барбараша, и подготовка к этому событию заняла несколько лет. С тех пор в институте выстроена четкая система ведения таких больных, направленная не просто на выживание, а на полноценное возвращение к обычной жизни.

Программа пересадок в Кузбассе продолжает набирать обороты. Только с начала 2026 года специалисты провели 8 операций по пересадке сердца, 44 — почки, 11 — печени и еще 20 — роговицы глаза. Это подтверждает, что региональная трансплантологическая служба вышла на устойчивый уровень развития и продолжает спасать жизни пациентов с тяжелыми патологиями.