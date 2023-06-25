Юдашкин знал, что скоро умрет и все подготовил для передачи бизнеса

Скончавшийся 2 мая на 60-м году жизни российский модельер Валентин Юдашкин все сделал для того, чтобы его Дом моды не испытывал никаких финансовых трудностей. Об этом журналистам поведал его близкий друг, художник Никас Сафронов.

По словам Сафронова, Юдашкин знал, что скоро уйдет из жизни. Поэтому полностью исключил какой-либо с кандальный дележ имущества между своими родственниками.

«С Зайцевым все обошлось очень странно - там дележи, споры, ругань, скандалы... А у Юдашкина все законно. Марина (Юдашкина, жена модельера - прим.ред.), она и вела все его дела, она финансист. Он подготовил все», - цитирует Сафронова РИА Новости.

Художник выразил уверенность, что с Дому моды Валентина Юдашкина финансовые трудности ему не угрожают, поэтому «все будет нормально».

Знаменитый российский модельер Валентин Юдашкин умер 2 мая 2023 года в возрасте 59 лет после борьбы с онкологическим заболеванием. Уход кутюрье стал потрясением для его поклонников, близких людей и коллег. Память заслуженного деятеля искусств почтили многие знаменитости. В их числе оказался и певец Олег Газманов.