«Тревожное время»: Манижа может лишиться последнего источника дохода в РФ

Певица Манижа лишилась концертов после того, как назвала «публичной пыткой» задержание террористов из «Крокус Сити Холла». Теперь главный ее источник дохода — это корпоративы, но и его она вскоре может потерять, уверен психолог и общественный деятель Сергей Костеренко.

Ранее SHOT рассказывал, как после этого высказывания артистка начала жаловаться на то, что организаторы концертов отказываются от их проведения не только на территории РФ, но также в Белоруссии и Казахстане.

«Россияне стали более внимательны к выбору артистов, с которыми стоит взаимодействовать. Общественники, Следственный комитет и глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина быстро реагируют на публичные высказывания звезд, порочащие честь и достоинство армии РФ. В наше время такой подход вполне оправдан», — пояснил эксперт корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По его словам, звездам предстоит определиться, на чьей они стороне. Те же, кто уже выбрал тактику не поддерживать нынешнюю политику РФ, уже оказываются в опале. В их числе и Манижа.

«Певица неоднократно проявлялась в информационном поле агрессивно по отношению к России. Как следствие — массовые мероприятия с ее участием отменены. Остались корпоративы, на которые ее могут приглашать. Кто может стать заказчиком подобных артистов? Видимо, те граждане РФ, которые скрытно поддерживают антипатриотические настроения», — отметил Костеренко.

Поэтому, заявил общественник, контролирующим органам стоит присмотреться к тем лицам, которые готовы выбирать выступления таких звезд, несмотря на то, что есть и другие — с более чистой репутацией.

«В тревожное время важно поддерживать сплоченность, единство! Для этого стоит внимательно выделять тех, кто пытается разрушить это единение внутри общества. В единстве — сила, и укрепление этой силы зависит от каждого», — подытожил психолог.

Ранее в Госдуме призвали навсегда изолировать Манижу.