Юлия Пересильд опровергла слухи о своей зависимости от социальных сетей

Российская актриса получила большую известность, приняв участие в съемках фильма под названием «Вызов». Сейчас она активно ведет страничку в интернете, но многие считают, что это перестает в нездоровую привычку. Новость сообщает «Газета.ру»

В своих же социальных сетях Пересильд заявила, что она не испытывает никакой зависимости от них. Ей просто нравится вести страничку и делиться с людьми своими интересами, новыми проектами, а также рассказывать о своей личности.

По словам звезды, всегда интересно установить прямой контакт со зрителем. К слову, Пересильд снялась в первом художественном фильме, который был снят на борту МКС (Международная космическая станция). Девушке удалось побывать в космосе вместе с Климом Шипенко, который занимался режиссурой проекта.