Юлия Пименова из Домодедово и ее пятеро детей переехали в новую квартиру по субсидии

Многодетная семья из Домодедово переехала жить в собственную трехкомнатную квартиру благодаря участию в подпрограмме «Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей» государственной программы региона «Жилище». Об этом сообщает Министерства жилищной политики Московской области.

Известно, что у Юлии пятеро детей. Старшему сыну Роману 17 лет, среднему Илье — 12, тройняшки Алина, Максим и Артем родились в 2020 году.

«Когда я узнала, что будут тройняшки, голова закружилась. А дети даже не удивились. Приняли новость, как обычное дело. Любят их, обожают. Многодетная семья — это же команда. Мама сказала, значит, выполняешь. Все стараются помогать друг другу», — рассказала Юлия.

Новую квартиру Пименова выбрала рядом со школой и детским садом. В трешке места хватит всем: мама распределила комнаты с учетом взросления ребят. Так в настоящий момент у старших сыновей по своей комнате, а женщина вместе с малышней в детской. Когда подрастут, мальчики пойдут жить к мальчикам.