Юлия Савичева раскрыла уникальный рецепт бабушкиного новогоднего салата

Уроженка Курганской области, российская певица Юлия Савичева раскрыла, как ее бабушка учила по-особому готовить традиционный для россиян новогодний салат «селедка под шубой», который ей передала бабушка

На ее youtube-канале российской художественной гимнастки и телеведущей Ляйсан Утяшевой Савичева отметила, что пару маленьких ингредиентов, по мнению ее бабушки, может добавить уникальной пикантности «селедке под шубой».

«В традиционный салат „селедка под шубой“ бабушка научила меня добавлять тертое яблоко. Еще важно готовый салат сверху обсыпать косточками граната», — пояснила Савичева.

Ранее в ходе соцопроса россияне рассказали, что поставят на новогодний стол. Большинство респондентов будут готовить оливье, селедку под шубой, пить шампанское и готовить птицу.