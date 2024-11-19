Юная дочь Левкина Ника не выдержала и разрыдалась у гроба отца

В Москве на Троекуровском кладбище сегодня, 19 ноября, похоронили скончавшегося в минувшие выходные экс-солиста группы «На-На» Владимира Левкина. На церемонии прощания присутствовали его супруга Марина, 16-летняя дочь Ника, коллеги по музыкальному цеху и многие поклонники таланта артиста.

После того как гроб опустили в яму и засыпали землей, Ника не выдержала и, прижавшись к матери, дала волю слезам. Кадры печали ребенка запечатлели видеокамеры присутствовавших на церемонии прощания журналистов. Известно, что у Левкина была очень дружная семья: он всегда старался брать с собой на концерты или другие публичные мероприятия супругу Марину и дочь Нику.

Напомним, Владимир Левкин скончался в минувшую субботу, 16 ноября, от лейкоза. Певец долгое время боролся с онкологическим заболеванием более 20 лет, первые симптомы проявились еще в 2003 году. В 2013 году после ремиссии артисту провели операцию по пересадке костного мозга. При этом Левкин продолжал давать концерты, являлся частым гостем на различных мероприятиях. Последние дни перед смертью музыкант ходил исключительно в темных очках.

Владимир Левкин являлся солистом «золотого состава» созданной продюсером Бари Алибасовым в начале 90-х годов группы «На-На». После того как врачи поставили музыканту диагноз «онкология», Левкин ушел из коллектива и на время прекратил музыкальную деятельность.