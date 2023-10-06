Юная флейтистка из Воскресенска прошла образовательный курс в центре «Сириус»

Девушка прошла довольно непростой всероссийский отбор в образовательный центр «Сириус». По программе «Музыкально-исполнительское искусство» для детей, проявивших выдающиеся способности в области искусства, она прошла обучение по курсу «Флейта».

За время пребывание в «Сириусе» Арина занималась с педагогами по композиции и сольфеджио, работала с концертмейстером. Предусмотрена была и большая теоретическая часть – лекции по истории и теории музыки. Ребят учили сценическому и актерскому мастерству. Причем знания и умения молодым талантам передавали ведущие заслуженные артисты страны, педагоги ведущих вузов.

Девушка уже не раз доказывала, что талант и усидчивость помогают достигать результатов. Арина 4 октября выступила на XX фестивале «Москва встречает друзей» в детской музыкальной школе им. Ф. Листа в «Кусково». Девушка исполнила 1 часть Концерта для флейты с оркестром композитора Ж. Ибера.

Юная флейтистка выходила на одну сцену в «коллегами» не только из России, но и стран СНГ, новых отечественных регионов.