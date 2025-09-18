Юная геймерша перевела мошенникам 280 тысяч рублей со счета матери

В Нижнем Новгороде мошенники связались с девочкой меньше десяти лет, чтобы добраться до средств ее мамы. Афера оказалась успешной, лишив семью несколько сотен тысяч рублей. Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Нижегородской области.

Девочка хотела приобрести виртуальную валюту для популярной онлайн-игры, но наткнулась на мошенническую схему. С ребенком связался лжесотрудник службы поддержки игры. Псевдоспециалист убедил юную собеседницу, что для завершения сделки необходимо использовать банковскую карту родителей и перевести все средства по указанным реквизитам, пообещав, что это лишь формальность и деньги вернутся.

Доверчивая школьница выполнила все инструкции, что привело к моментальному списанию 280 тыс. рублей. Родители ребенка обратились в полицию. Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Ранее сообщалось, что в Москве пропали дети. По данным телеграм-каналов, все они могли до пропажи связаться с мошенниками. Однако официальные ведомства после обнаружения ребят подчеркнули, что случаи не связаны с аферистами.