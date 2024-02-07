Юная каширянка стала победительницей престижного Международного конкурса-фестиваля

В период с 16 декабря 2023 года по 25 января 2024 года проходил Международный конкурс-фестиваль «Щелкунчик. Большой финал». Принять участие мог каждый, не выезжая из родного города и не оставляя занятия в учебных организациях или работу. Мероприятие состоялось в дистанционном формате. Результаты огласили 1 февраля.