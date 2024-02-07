Юная каширянка стала победительницей престижного Международного конкурса-фестиваля
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Кашира]
В период с 16 декабря 2023 года по 25 января 2024 года проходил Международный конкурс-фестиваль «Щелкунчик. Большой финал». Принять участие мог каждый, не выезжая из родного города и не оставляя занятия в учебных организациях или работу. Мероприятие состоялось в дистанционном формате. Результаты огласили 1 февраля.
«Участница студии спортивно-бальных танцев «Dance Fox» Центра детского творчества «Светлячок» городского округа Кашира Лидия Серикова награждена дипломом Лауреата I-й степени и сертификатом Резидента Общенационального Всероссийского реестра творчества и образования в номинации «Хореография» (спортивные бальные танцы)», — сообщается на официальной странице в социальной сети администрации городского округа Кашира.
Руководитель коллектива Антон Макаровский также был награжден Благодарственным письмом организаторов.
Администрация городского округа Кашира поздравляет победительницу престижного фестиваля, благодарит ее руководителя за вложенные силы и переданный опыт, а также желает землякам множество побед в будущем.