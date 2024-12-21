Юная салехардка победила редкий вид онкологии благодаря врачам Нижневартовска

В онкологическом отделении Нижневартовской окружной больницы (ХМАО) добились успешного лечения рака у малолетней пациентки. Она победила страшную болезнь, сообщает URA.RU со ссылкой на ямальских властей.

У ребенка диагностировали саркому мягких тканей лица. Редкая разновидность рака тяжело поддается лечению, но его начали вовремя. Девочку обследовали в московском Национальном медицинском исследовательском центре онкологии имени Н. Н. Блохина. Там же она проходила первую часть лечения.

После этого ребенку помогали специалисты в Нижневартовске. Девочка полгода была на поддерживающей химиотерапии. Накануне стало известно, что профессионалы справились с онкологией юной жительницы Салехарда. При этом югорские власти отметили, что вид саркомы пациентки редкий.

Ранее сообщалось об особенностях злокачественной шишки на шее.