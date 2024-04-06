Юная шатурянка победила на Всероссийском чемпионате ЮНИОРМАСТЕРС.КРЕАТИВ

Ученица гончарной мастерской «Домик мастера» Дарья Пухова из Шатуры стала лучшей на всероссийском чемпионате ЮНИОРМАСТЕРС.КРЕАТИВ. Талантливая воспитанница руководителя Екатерины Козловой была награждена путевкой в МДЦ «Артек».

Гончарный чемпионат проводился с 28 по 30 марта в компетенции «Гончарное дело». Участники выполняли разнообразные задания жюри, соревнуясь в технике и умении. Каждый день на выполнение задач давалось по четыре часа.

Оценивались работы по многим критериям. Обращали внимание на постановку рук, выбор объема глины, размеры изделий, обращение с инструментами и многое другое. Участникам было нужно показать качественные работы, не лишенные креатива и оригинальности.

Шатурянка Дарья на творческом чемпионате изготовила традиционные гончарные изделия. Квасник стал финальной работой. Жюри высоко оценило все старания участницы и итоговую работу. Юной Дарье Пуховой присудили первое место.

От шатурской гончарной выделились еще две ученицы: Полина Байкова и Алиса Половинкина. Им удалось пройти конкурсный отбор, по итогам которого мастериц пригласили на апрельскую смену по основам гончарного искусства в образовательный центр «Сириус» в Сочи.

Девочки попали в топ-15 лучших учеников России.

«Домик мастера» - шатурская гончарная мастерская, которая активно участвует в мероприятиях. На ЮНИОРМАСТЕРС.КРЕАТИВ ученики Екатерины Козловой уже в четвертый раз, каждый из которых дети занимали призовые места.