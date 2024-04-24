Юная шатурянка стала призером Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию

Олимпиада состоялась в Пскове. Выпускница 11 класса Дарья Домова, которая претендует на золотую медаль, усердно подготавливалась к участию в ней.

Девушка занималась в образовательном центре «Взлет» на базе гимназии имени Примакова. Школьным наставником старшеклассницы стала преподаватель истории и обществознания Екатерина Владимировна Ефимова. Педагог уверена, что каждый ученик может достичь больших высот, если будет упорно трудиться. С Дарьей Екатерина Владимировна занимается с 7 класса. Ученица также самостоятельно осваивает учебный материал. Это приносит ей удовольствие, ведь обществознание — один из ее любимых предметов.

Всероссийская олимпиада — один из самых престижных конкурсов, участие в котором дает преимущество при поступлении в высшее учебное заведение. Дарья Домова после окончания школы планируют поступать в высшую школу экономики или МГИМО, где девушка сможет углубленно изучать политологию или социологию. Педагоги верят в успех юной шатурянки, отмечая ее высокую мотивацию и вовлеченность в учебный процесс.