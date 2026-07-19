Юная спортсменка выбила стекло и спасла бабушку из затопленного дома под Пермью

В Пермском крае 13-летняя Ксюша спасла свою бабушку во время внезапного паводка. Девочка, занимающаяся легкой атлетикой, выбила ногой стекло на веранде, вскарабкалась на лестницу и вытащила пожилую женщину из стремительно затапливаемого дома. Когда прибыли спасатели, школьница попросила эвакуировать сначала бабушку и собаку, сообщает RT .

ЧП произошло в селе Мостовая, где Ксюша отдыхала на даче у бабушки. Мама девочки Наталья рассказала, что в тот вечер они общались по видео — за десять минут сильной грозы участок в низине начало заливать водой. Родители просили подняться на возвышенность, но поток был слишком сильным. Когда вода подступила к дому, у бабушки началась паника, однако Ксюша взяла ситуацию в руки: успокоила родственницу, выбила стекло и, несмотря на тяжесть мокрой одежды, затянула женщину наверх.

Спасатели прибыли позже — девочка настояла, чтобы сначала эвакуировали бабушку и собаку Умку, которая спаслась, забравшись на бревна. В результате все остались живы. Мама добавила, что дочь и раньше проявляла хладнокровие во время ДТП. Сама Ксюша героем себя не считает. Ранее спасатель Андрей Вальман напоминал: при паводке главное — жизнь, а не вещи.