Юная жительница Химок выиграла приз в финале Всероссийского конкурса «Большая перемена»

Школьница из городского округа Химки стала одним из призеров Всероссийского конкурса «Большая перемена». Аксинья Герастова из лицея № 21.

В финал со всей России вышли 700 человек, прошедшие отборочные испытания в предыдущих этапах «Большой перемены». Тема финала этого года – «Горжусь Россией!» Школьники и студенты средних профессиональных учебных заведений представили работы, посвященные достопримечательностям нашей страны, ее истории и достижениям. Из тысячи возможных баллов юная жительница Химок набрала 807. Экспертное жюри оценило логическое мышление, креативность, коммуникативные навыки финалистов.

Аксинья, как и другие победители «Большой перемены», отправится на тематическом поезде в путешествие по стране.

Напомним, Всероссийский конкурс «Большая перемена» реализуется в рамках нацпроекта «Образование».