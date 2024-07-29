Юнармеец из Воскресенска стал участником парада ВМФ в Санкт-Петербурге

Мероприятие по традиции прошло в последнее воскресенье июля. В параде принимали участие свыше 2,5 тысяч военнослужащих, 20 наводных катеров и кораблей, а также четыре парусных судна и подводная лодка.

Одним из участников парада стал воспитанник ВПЦ «ВОИН» Иван Милосердов. На параде ВМФ в культурной столице России юноша, награжденный медалью 3-й степени за успехи в военной подготовке, стал представителем городского округа Воскресенск.

Ивана Милосердова к участию в параде пригласил Владимир Кузьмин, первый замначальника штаба движения «Юнармия», а также руководитель АНО «Северо-западный патриотический центр «Авангард». Оказалось, что юноша первый раз в жизни участвует в таком мероприятии – для него это честь, поэтому он активно готовился к нему.

Парад в честь Дня Военно-морского флота прошел в воскресенье, 28 июля. В этот день ребята из разных регионов и новых территорий России прошли перед Президентом страны, экипажами кораблей, а также другими почетными гостями по Сенатской площади.