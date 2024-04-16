Юнармейцы из Каширы приняли участие в открытии поискового сезона «Вахта памяти – 2024»

Мероприятие прошло 13 апреля на Федеральном военном мемориале «Пантеон Защитников Отечества». Акцию «Вахта памяти» организовывают ежегодно. К ней присоединяются тысячи поисковиков не только из России, но и из других стран. Участники отправляются в экспедиции на места боевых действий Великой Отечественной войны.

В рамках мероприятия прошли различные мастер-классы, в которых активно участвовали каширские ребята. Юнармейцы освоили мастерство плетения маскировочных сетей, изготовления оберегов и спасательных браслетов, которые передадут участникам специальной военной операции.

Для юнармейцев провели экскурсию по Пантеону. Ребята узнали о героических подвигах защитников Отечества. Экскурсовод рассказал об истории мемориала и его значении для будущих поколений.