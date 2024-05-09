Юнармейцы из Подмосковья приняли участие во Всероссийской акции «Верни Герою имя»

Старт Всероссийской акции «Верни Герою имя» был дан в марте у Мемориала «Поле воинской славы 1812 и 1941 годов — высота „Длинная“ в Калужской области, где более семидесяти юнармейцев из Подмосковья, Москвы и Калуги привели в порядок памятники. Организатором мероприятия выступило региональное отделение ВВПОД „Юнармия“ Московской области. Об этом сообщает Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области

Отмечается, что первыми эстафету акции в Подмосковье приняли Мытищи. Там местные юнармейские отряды посетили Федеральный военный мемориал «Пантеон Защитников Отечества», очистили территорию от снега и почтили память героев, сражавшихся за нашу Родину — заступили на пост № 1 и возложили цветы у памятника «Неизвестному солдату». После к акции «Верни Герою имя» присоединились и другие города.

«Подмосковье помнит и чтит своих Героев. Мы уделяем большое внимание патриотическому воспитанию детей и молодежи — проводим встречи с ветеранами в рамках проекта „Диалоги с Героями“ и „Уроки мужества“, открываем Дома Юнармии, организовываем региональные военно-патриотические соревнования и сборы, где юнармейцы могут отточить свое мастерство, проверить силы», — отметила глава ведомства Екатерина Швелидзе.

Она также отметила, что в регионе уже видят положительный отклик от ребят, движение стремительно растет — сейчас в рядах подмосковной Юнармии свыше пятидесяти пяти тысяч человек. Юнармейцы активно принимают участие в разных патриотических акциях, в том числе федеральных. В прошлом году «Верни Герою имя» собрала порядка 300 человек из 14 городских округов, а в этом — участников было уже более 3000 из более чем 30 городских округов.

«Мемориал „Поле воинской славы 1812 и 1941 годов — высота „Длинная“ находится на границе Калужской области и Москвы. Здесь перезахоронены останки более 2300 бойцов Красной армии. Это заслуга нашего подольского военно-патриотического объединения „Память“. Мы решили, что будет символично объединить 3 региона и именно здесь дать старт большой и важной акции», — отметил начальник штаба регионального отделения ВВПОД «Юнармия» Московской области Евгений Лукошников.

Работа с архивными данными поможет в создание цифровой карты военно-мемориальных объектов Российской Федерации в Цифровом Доме «ЮНАРМИИ», за каждым из которых закрепляется юнармейский отряд. На данный момент в Московской области юные патриоты «курируют» более 270 объектов.