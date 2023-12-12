Юнармейцы Можайска признаны лучшими в Подмосковье

Не так давно в Подмосковье отметили день добровольца. К этому событию в регионе приурочили большой слет активных и позитивных жителей Московской области, где подвели итоги деятельности различных организаций и объединений за год. В итоге одними из лучших в регионе признаны юнармейцы из Можайского округа.

В конкурсе на право называться лучшими из лучших в Подмосковье участвовали 60 команд. Конкурсанты представили свои проекты и рассказали о проводимой ими военно-патриотической работе.

Ребята из Можайского круга — Глеб Горчаков, Степан Пицык и Никита Касаткин — получили знак «Юнармейская доблесть» III степени.

Поздравляем ребят и их наставника Александра Горчакова и желаем новых побед.