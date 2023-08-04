Юнармейцы Подмосковья вошли в число победителей Всероссийского медиафорума «ЮНКОР». Итоги мероприятия подвели в столице, сообщили в областном МИСК.

В форуме участвовали более ста тридцати корреспондентов движения из двадцати восьми регионов России, в том числе десять представителей Подмосковья – из Сергиева Посада и Мытищ. Мытищинская команда «МЕДИА-Ю» победила в номинации «Мой день на форуме «ЮНКОР».

«В регионе активно развивается движение юнкоров – ребята создают медиаконтент о молодежи и для молодежи. Юнармейцы находятся в постоянной коммуникации со старшими товарищами, которые наставляют их, делятся опытом», - отметила глава министерства Екатерина Швелидзе.

В области открыли Медиашколу «Юнкор», где ребята могут обучиться основам журналистского мастерства. Обучение в ней рассчитано на восемь недель.