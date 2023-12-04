Юнармейцы подмосковного Подольска стали лучшими во всероссийском смотре-конкурсе

Работа оценивались по всем мероприятиям и событиям 2023 года. Приятные для подольчан итоги были оглашены в ходе гражданско-патриотического форума «Патриот — это Я» в Доме правительства Московской области.

В состав подольской «Юнармии» в настоящее время входят почти четыре тысячи ребят из 36 общеобразовательных учебных заведений и одного окружного учреждения по работе с молодежью. Все они активно занимаются волонтерством, поисковой деятельностью, дополнительным образованием. Не случайно подольчане регулярно становятся победителями и призерами патриотических конкурсов и фестивалей.