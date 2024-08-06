Юниоры из Воскресенска завоевали призовые места на соревнованиях по бадминтону

Соревнования состоялись в Краснодарском крае. В них приняли участие около 200 спортсменов, прибывших из 16 регионов России. Воскресенцы достойно представили городской округ на спортивных соревнованиях, несмотря на высокую и сильную конкуренцию.

Отличный результат (первое место) продемонстрировала Василиса Ицкова, которая выступала в одиночном и парном разрядах (в категории до 17 лет), а также в смешанном разряде (в группе до 15 лет). Алиса Пчельникова завоевала второе место в парном разряде (в группе до 13 лет). Бронзовыми чемпионами признаны Мирослав Крупица и Роман Гарифуллин. Они показали прекрасный результат в парном разряде (категория — до 15 лет). Все ребята занимаются в Воскресенской спортивной школе по единоборствам, на базе которой функционирует отделение бадминтона.

Отметим, что спортивное мероприятие внесено в Единый календарный план, составленный Минспорта РФ на текущий год. Соревнования проходили на протяжении трех дней в СК «Олимп».