Юношу в Москве арестовали за предложение руки и сердца в метро

Свидание в столичном местро с предложением руки и сердца со своей возлюбленной окончилось для жителя Москвы плачевно, сообщает РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Как рассказали в полиции, инцидент произошел еще 7 ноября на станции метро «ВДНХ». Молодой человек решил удивить свою пассию, для чего расставил прямо на платформе раскладные стол и стулья, принес с собой безалкогольные напитки и пригласил возлюбленную, намереваясь таким оригинальным способом сделать ей предложение руки и сердца.

«При этом все действия снимались на телефон, видео же в дальнейшем было опубликовано в интернете», - рассказал собеседник агентства.

Полицейские не оценили семейный пыл юноши и составили административный протокол за мелкое хулиганство. Несмотря на то, что несостоявшийся жених признал свою вину, Останкинский суд отправил его под арест. Согласилась ли девушка, в итоге, стать женой - не сообщается.