Юные актеры из Шатуры победили в этапе конкурса «Театральный поединок»
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Шатура]
Представители детского театра «Коляда» из Шатуры одержали победу в этапе конкурса «Театральный поединок». Противником стала театральная студия «ARTMIX».
Театральная битва состоялась в Ликино-Дулево. В ее рамках были организованы конкурсы, в основе которых лежат принципы Русской театральной школы, в том числе предметный, немой и скульптурный раунды.
«Театральный поединок» – это молодежный творческий проект Подмосковья, который объединяет детские и профессиональные театральные студии и коллективы.