Юные актеры из Шатуры победили в этапе конкурса «Театральный поединок»

Представители детского театра «Коляда» из Шатуры одержали победу в этапе конкурса «Театральный поединок». Противником стала театральная студия «ARTMIX».

Театральная битва состоялась в Ликино-Дулево. В ее рамках были организованы конкурсы, в основе которых лежат принципы Русской театральной школы, в том числе предметный, немой и скульптурный раунды.