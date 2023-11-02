Юные боксеры из подмосковной Каширы стали победителями крупного турнира

В этом соревновании участвуют более сотни перспективных подмосковных мастеров кожаной перчатки. Среди них и воспитанники боксерского клуба «Русич» МАУ «Спортклуб Кашира» (Ожерелье). На верхнюю ступеньку пьедестала почета поднялись Николай Шаров и Андрей Гусев. Их товарищ по команде Дмитрий Жильцов удостоился серебряной награды. Успех ребят разделяют с ними тренеры Виталий Еремин и Дмитрий Данилов.