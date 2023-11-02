Юные боксеры из подмосковной Каширы стали победителями крупного турнира
Фото: [пресс-служба администрации г.о Кашира]
В климовской спортивной школе «Весна» (городской округ Подольск) прошел традиционный юношеский турнир из серии «Кубок 13 секунд».
В этом соревновании участвуют более сотни перспективных подмосковных мастеров кожаной перчатки. Среди них и воспитанники боксерского клуба «Русич» МАУ «Спортклуб Кашира» (Ожерелье). На верхнюю ступеньку пьедестала почета поднялись Николай Шаров и Андрей Гусев. Их товарищ по команде Дмитрий Жильцов удостоился серебряной награды. Успех ребят разделяют с ними тренеры Виталий Еремин и Дмитрий Данилов.