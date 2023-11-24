Юные дзюдоисты Павловского Посада поддержали участников СВО

Один из ноябрьских дней запомнился жителям Павловского Посада яркими эмоциями и зрелищными поединками юных дзюдоистов. В городском округе провели открытый турнир по дзюдо на призы Центра единоборств «Витязь».

Состязания организовали в поддержку военнослужащих Российской Федерации, участвующих в специальной военной операции.

Поединки в этот день проходили не шуточные, каждому юному спортсмену хотелось проявить себя с лучшей стороны и тем самым высказать свою признательность участникам СВО. Среди победителей оказались воспитанники электрогорской спортивной школы «Вымпел». На третью ступень пьедестала поднялись воспитанники тренера Владимира Болдырева – Максим Юшман стал третьим в весовой категории 26 кг. А Обиджон Каримов занял такое же место в категории 30 кг.