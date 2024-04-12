Юные фрязинцы взяли призы на Национальном Чемпионате по робототехнике

Две команды из фрязинской школы №1 от ЦМИТ «Ноосфера» взяли призы на Национальном Чемпионате по робототехнике, который состоялся в Красноярске с 5 по 7 апреля. Ребятам удалось показать впечатляющие результаты.

Команды из Фрязино успешно прошли отборочные туры, и отправились на Чемпионат по робототехнике в Красноярск. Задачи были непростыми, однако юным представителям округа удалось взять престижные награды.

Так, одна из команд из Фрязино победила в номинации «Взаимодействие» в направлении «Лига Исследований». Школьники проходили задания в рамках заявленной темы «Сокровища недр». Дети разработали проект, направленный на решение проблем в горнодобывающей промышленности. Работу проводили Никита Косарев и Александр Коломийцев из второго «Э» класса, Максим Параватов из первого «К», а также Всеволод Бредихин из второго «Б».

Вторая команда также отметилась успехами на Чемпионате. В ее состав вошли четвероклассники Сорокина Диана, Пронин Илья и Саакян Виктория (классы «Б», «Д» и «Л» соответственно). Они вошли в шестерку лучших команд России в направлении «Энергия в действии». Задания были посвящены гидроэнергетике. Участники презентовали проект и писали теорию по той теме, а также выполняли разные миссии на робототехническом поле.

Глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев поздравил победителей и их наставников, а также пожелал новых открытий.