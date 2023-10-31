Юные футболисты из Каширы стали призерами Первенства Московской области
Фото: [пресс-служба администрации г.о Кашира]
По итогам сезона Первенства Московской области по футболу две команды спортивной школы «Кашира» под руководством тренера Евгении Ермолаевой вошли в число призеров соревнований.
В заключительном туре каширские команды сыграли со спортшколой «Юность» из Серебряных Прудов. Ребята 2011 г. р. выиграли со счетом 1:0, а их одноклубники 2010 г. р. одержали верх над соперником с результатом 3:0.
Таким образом команды из Каширы стали серебряными и бронзовыми призерами Первенства Московской области.