Юные граждане Шатуры получили российские паспорта

47 юношей и девушек из Шатуры, Рошаля, Пышлиц и Кривандино стали полноправными гражданами Российской Федерации, произнеся торжественную клятву.

«Носите с гордостью звание гражданина самой большой, самой могущественной страны в мире, будьте достойны этого звания!» — обратился к ребятам директор лицея Александр Кошелев.

Председатель местного отделения «Движения Первых» в Шатуре Елена Веселова пожелала школьникам успехов и достижения поставленных целей.



Вместе с паспортом ребята получили обложку для него с символикой Российского движения детей и молодежи.



Вручение паспортов состоялось в рамках программы «Мы — граждане России», которую Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение первых» реализует при поддержке Министерства внутренних дел РФ. В прошлом году участниками программы стали около 60 тысяч подростков со всей страны.