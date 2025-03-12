Юные хоккеисты поборолись за звание чемпионов в финале II Детского кубка Егорьевского центра

В городском парке «200 лет Егорьевску» прошла финальная игра за звание чемпионов II Детского кубка Егорьевского центра дворового хоккея «Шаг в жизнь».

Среди участников — команды школы № 4, спортивного комплекса «Факел», михалевской и шувойской школ.

Известный кинотренер России по хоккею Денис Никифоров, наставники и родители завороженно наблюдали за игрой, поддерживая юных спортсменов. Команды уверенно состязались на льду в финале, желая заполучить главный приз — Детский кубок Егорьевского центра дворового хоккея.

По итогам победили «Михалевские львы», которые выиграли и в прошлом году.

Тренер Михаил Зайцев поздравил подопечных и поблагодарил организаторов игры.

Отметим, что Егорьевский центр дворового хоккея начал свою работу два года назад. Благодаря этому десятки юных жителей получили возможность развиваться в любимом виде спорта и ходить на регулярные тренировки. При поддержке благотворительного фонда условия для занятий постоянно улучшаются, что привлекает еще больше желающих стать частью команды егорьевского центра. В настоящее время в городском комплексе обучают около 50 ребят. Также три команды сформировали в селах муниципалитета. Воспитанники отметили, что рады возможности заниматься любимым спортом именно в Егорьевске.