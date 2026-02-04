Юные хористы из Красногорска стали лучшими на конкурсе духовной музыки

Торжественные звуки духовной музыки в морозные январские дни наполнили исторические Трапезные палаты Воскресенского Новоиерусалимского монастыря. Там прошел Московский областной открытый фестиваль-конкурс «И мы рождену Богу поклонимся», на котором блестяще выступили воспитанники хоровой школы «Алые паруса» из Красногорска. Коллективы вернулись домой с высокими наградами.

Юные артисты представили на суд жюри свою любимую рождественскую программу, посвященную поклонению рожденному Богу. Их выступление было отмечено высшими оценками. Концертный хор мальчиков удостоился звания лауреата I степени, а Кандидатский хор мальчиков стал лауреатом II степени. Этот результат стал закономерным итогом кропотливой работы самих хористов, их педагогов и концертмейстера.

В управлении культуры, туризма и молодежной политики администрации Красногорска высоко оценили достижение коллективов.

«Мы поздравляем хористов, их педагогов Ивана Манько, Анастасию Чарикову, концертмейстера Анну Погодину и родителей с этим замечательным достижением! Событие ярко демонстрирует, что в Красногорске растёт талантливая смена, способная радовать своими выступлениями», — отметили в ведомстве.

Участие и победа в таком серьезном фестивале, проходящем в стенах древней обители, — это не только значимое культурное событие, но и важный этап в творческом становлении юных музыкантов. Успех красногорских хористов подтверждает высокий уровень музыкального образования в городском округе и продолжает традиции хорового искусства Подмосковья.