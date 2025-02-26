Юные художники из Шатуры победили на творческом конкурсе «Мое родное Подмосковье»

Юные дарования Детской школы искусств им. Н.Н. Калинина представили свои живописные работы на областном конкурсе «Мое родное Подмосковье. По святым местам». Их рисунки признали одними из самых лучших.

На областном конкурсе в Химках представили 100 работ юных художников из 20 городов Московской области. Во время мероприятия жюри изучили картины разного формата и стиля, где дети смогли свободно выразить любовь к родному краю и культуре, а также похвастаться своим мастерством исполнения. При высокой конкуренции победителями и призерами стали участники из Шатуры.

Так, гран-при конкурса присудили Надежде Королевой за рисунок «К Рождественской вечерней службе». Девочку наставляла учитель Татьяна Михайловна Ефимова. Лауреатом третьей степени стала Дарья Ионова с картиной также на рождественскую тематику. В творческой работе ей помогала преподаватель Елена Викторовна Мастерова.

Фото: [ Пресс-служба администрации м. о. Шатура ]

Организаторы уверены, что участие в конкурсе и достигнутые успехи помогут творческим детям и дальше стремиться к развитию в любимом деле под наставничеством опытных учителей.

Отметим, что Московская областная выставка-конкурс «Мое родное Подмосковье. По святым местам» является одним из значимых рейтинговых мероприятий региона. Событие проводится при поддержке губернатора Андрея Воробьева в рамках региональной программы «Культура Подмосковья».