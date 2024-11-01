Юные художники Павловского Посада побывали в выставочном зале Дома Широкова

Чтобы стать художником, недостаточно просто хорошо рисовать. Важно приобщаться к миру искусства, знакомиться с новыми направлениями и художниками, чтобы развивать насмотренность и расширять кругозор.

Именно поэтому ученики местной детской художественной школы регулярно посещают новые выставки, которые проходят в выставочном зале «Дом Широкова». Организации сотрудничают уже много лет, что позволяет ребятам активно участвовать в совместных выставках и проектах.

Экскурсии в «Доме Широкова» помогают детям ощутить ценность подлинных вещей ушедших эпох. Также посещение выставок декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства является одним из методов образования и художественно-эстетического воспитания молодого поколения, заинтересованного в искусстве.

Разнообразия и интерактива в привычные экскурсии добавляют конкурсы и увлекательные мастер-классы под руководством профессиональных художников. Благодаря этому дети еще больше вовлекаются в творческий процесс.

Выставочный зал «Дом Широкова» всегда рад видеть у себя в гостях учеников детской художественной школы Павловского Посада. Ребята, вдохновившись последней экскурсией, продолжат свой путь, погружаясь в мир искусства. Впереди их ждет много интересных проектов!